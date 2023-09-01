الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

طلاب
طلاب

تستمر عمليات البحث من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور عن رابط الحصول على نتيحة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترول المركزى بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب الذي رسب فى مادتين فأقل بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة، وأدى فيها الامتحان بالدور الثاني سيحصل على درجة النجاح فقط، أما من قام بتأجيل امتحانات الدور الأول واختبر فيها دورًا ثانيًا سيحصل على الدرجة الفعلية للمواد.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وكانت قد أعلنت الوزارة، أنه سيتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن الأعداد قليلة ومن ثم العمل ينتهى بشكل سريع مع الحفاظ على الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه.

وبدورها، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسب النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، مرتفعة وستكون أعلى من نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 دور تاني وموعد الإعلان عنها

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالاسم فقط

رابط  وخطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023:

- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر زيارة الرابط التالي (من هنا).

- الضغط على الخدمات الإلكترونية.

- اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

- ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فور اعتمادها رسميًا.

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وعقب ساعات من إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، سيتم إعادة فتح التسجيل في تنسيق الجامعات بمرحلته الثالثة، ليتم بعدها إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لجميع طلاب المرحلة.

ويحق للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني، كتابة 75 رغبة كاملة من رغبات الكليات والمعاهد المتوافقة مع مجموعهم مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي أيضا.

خطوات كتابة الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني من خلال زيارة الرابط التالي (من هنا).

كتابة رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة نجاح الثانوية العامة.

إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، لتظهر شاشة جديدة بها بيانات الطالب ليتم التأكد منها حيث الاسم والشعبة التي تخصص بها، والمجموع الحاصل عليه، والإدارة التعليمية التابع لها.

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