ننشر لكم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالاسم فقط، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عن موعد ظهور نتائج امتحانات الملاحق، في حالة من التوتر والقلق.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالاسم فقط

أنهي طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي امتحانات الدور الثاني، يوم الإثنين 28 أغسطس، حيث أدى طلاب القسم العلمي، الامتحان في مادة الفيزياء، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالاسم فقط

وفي السطور التالية بدأت عمليات تصحيح كراسات إجابات امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية يوم الثلاثاء 29 أغسطس، ويترقب الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من كافة أعمالها قبل يوم 15 سبتمبر، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وفي المعاهد

وبلغ عدد الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية ما يقرب من 49693 طالب وطالبة، منهم 33238 بالأدبي، 8648 علمي.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالاسم فقط

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتائج الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، من خلال الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الأزهر 2024

1- إحضار أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية.

2- إحضار أصل شهادة الميلاد مميكنة.

3- إحضار نموذج 2 جند للطالب من سن 18 سنة وحتى أقل من 22 سنة.

4- إحضار الموقف من التجنيد للطالب من سن (22 سنة) فأكثر، وهذا البند للذكور فقط.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفي هذا السياق، يتيح للطلاب والطالبات الثانوية الأزهرية تسجيل الرغبات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/.

الخطوة الثانية: إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية الأزهرية.

الخطوة الثالثة: كتابة الرقم السري.

الخطوة الرابعة: كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

الخطوة الخامسة: الضغط على الخطوة الثانية.

الخطوة السادسة: إدخال بيانات الطالب الأساسية.

الخطوة السابعة: اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

الخطوة الثامنة: الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.

الخطوة التاسعة: يقوم الطالب بملئ الرغبات.

الخطوة العاشرة: إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

الخطوة الحادي عشر: الضغط على كلمة تسجيل.

وأخيراً: طباعة الاستمارة، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF.