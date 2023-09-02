السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات.. وموعد انطلاق العام الجديد

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

زاد البحث عن موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات، وذلك عقب غلق باب تسجيل رغبات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية والبالغ عددهم نحو 134846 طالب وطالبة منهم 83863 طالبا بالشعبة العلمية (رياضة - علوم) ونحو 50983 طالب بالشعبة الأدبية.

موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات

يعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات خلال الساعات القليلة المقبلة حيث من المتوقع أن يكون في غضون 72 ساعة من غلق باب التنسيق ويتم إعلان أسماء الكليات المرشح لها الطلاب من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لمكتب التنسيق.

يذكر أن الحد الأدنى للتقديم فى المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية الناجحين في الدور الأول أو الثاني 205 درجة بنسبة 50% و طلاب الشعبة الأدبية الناجحين في الدور الأول أو الثاني 205 درجة بنسبة 50% من كافة محافظات الجمهورية حيث يتم توزيع الطلاب على الكليات وفقا لضوابط مكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وخطوات التسجيل

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2023

يستطيع الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات المصرية 2023-2024 معرفة أسماء الكليات المرشحين لها من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتم الإعلان فيه عن الحد الدني للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب.

ويمكن للطلاب تقديم أوراقهم في الكليات المرشحين لها وفقا لقواعد مكتب التنسيق عقب طباعة بطاقات الترشيح والتي تتضمن بيان النجاح في الثانوية العامة موضح به الدرجات الحاصل عليها كل طالب وصورة من بطاقة الرقم القومي.

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية

موعد انطلاق العام الدراسي الجامعي 2023-2024

ينطلق العام الدراسي الجديد في كافة الجامعات المصرية وفقا للمخطط الزمني الذي أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع العام الدراسي في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة وفقا لما تم إعلانه من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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