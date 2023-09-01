الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية

نقدم لطلابنا الأعزاء رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الأزهر الشريف عن رابط وموعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ومؤشرات تنسيق الشعبة الأدبية و العلمية.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية، رابط وموعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

وفي هذا الإطار، تم فتح تنسيق تسجيل رغبات أمام الطلاب، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الدور الثاني للثانوية الأزهرية، و بدأ تنسيق الأزهر الشريف من يوم 20 أغسطس الماضي، و تظل مستمرة حتى يوم 5 سبتمبر الجاري.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الاستعلام عن التنسيق من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023، عبر الرابط التالي:
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 الشعبة الأدبية

كلية اللغة العربية بالقاهرة كحد أدنى 343 درجة، أي 54%.
كلية أصول الدين بالقاهرة كحد أدنى 366 درجة، أي 58%.
كلية اللغات والترجمة بالقاهرة كحد أدنى 368 كحد أدنى، أي 58.41%.
كلية التجارة بنين بالقاهرة، كحد أدنى 411 درجة، أي 65%.
كلية الإعلام كحد أدنى 501 درجة، أي 79%.
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة باللغة الانجليزية كحد أدنى 445 درجة، أي 70%.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 الشعبة العلمية

كليات طب البنين والبنات القاهرة 620 درجة بنسبة 95%.
كلية هندسة بنين قنا 579 درجة بنسبة 89%.
كليات طب بنات وبنين دمياط بـ 94.38%.
كليات طب بنين وبنات أسيوط بـ 93.77%.
كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة بـ 92.38%.
كليات طب الأسنان بنين وبنات 93.62%.
كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 89.92%.
كلية العلوم القاهرة تخصص عام 81%.

تنسيق الأزهر 2023 أدبي للبنين والبنات بعد إعلان النتائج

توقعات تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات

يتوقع أن يكون تنسيق الأزهر لشعبة علمي بنات على النحو التالي:

• كليات طب البنين والبنات جامعة القاهرة بمجموع 625 درجة بنسبة 96.15%.
• كليات طب بنات وبنين جامعة دمياط بمجموع 620 درجة بنسبة 95.38%.
• كليات طب بنين وبنات جامعة أسيوط بمجموع 616 درجة بنسبة 94.77%.
• كليات صيدلة بنين وبنات جامعة القاهرة بمجموع 607 درجة بنسبة 93.38%.
• كليات طب الأسنان بنين وبنات جامعة القاهرة بمجموع 615 بنسبة 94.62%.
• كلية هندسة بنين وبنات جامعة القاهرة بمجموع 591 درجة بنسبة 90.92%.
• كلية هندسة بنين جامعة قنا بمجموع 584 درجة بنسبة 89.85%.
• كلية التمريض بنات بمجموع 586 درجة بنسبة 90.15%.
• كلية العلوم تخصص عام بمجموع 577درجة تكون 88.77%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وفي هذا الصدد، يستطيع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني، من خلال بوابة الأزهر عبر الرابط التالي:
https://www.azhar.eg/.

اقرأ أيضاً

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. ومؤشرات تنسيق الأزهر 2023-2024

الثانوية الأزهرية تنسيق الثانوية الأزهرية نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية تنسيق الثانويه الازهريه 2023 الشعبة الادبية الشعبة العلمية توقعات تنسيق الأزهر 2023

مواد متعلقة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط الدور الثاني 2023| رابط الاستعلام والخطوات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات والمدارس

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2023.. والخطوات

الآن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الآن صحيفة أحوال معلم 2023 بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الثانوية التجارية والصنايع والفندقي والزراعي

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

العلمين قبلة جديدة للاستثمارات.. مطورون عقاريون: «مقومات حولتها لمدينة عالمية»

بحضور الفنانين.. انتهاء عزاء شقيق عمرو عبدالجليل

الهلال يهزم اتحاد جدة ويعتلى صدارة الدورى السعودى

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة