نقدم لطلابنا الأعزاء رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الأزهر الشريف عن رابط وموعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ومؤشرات تنسيق الشعبة الأدبية و العلمية.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية، رابط وموعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

وفي هذا الإطار، تم فتح تنسيق تسجيل رغبات أمام الطلاب، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الدور الثاني للثانوية الأزهرية، و بدأ تنسيق الأزهر الشريف من يوم 20 أغسطس الماضي، و تظل مستمرة حتى يوم 5 سبتمبر الجاري.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الاستعلام عن التنسيق من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023، عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 الشعبة الأدبية

كلية اللغة العربية بالقاهرة كحد أدنى 343 درجة، أي 54%.

كلية أصول الدين بالقاهرة كحد أدنى 366 درجة، أي 58%.

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة كحد أدنى 368 كحد أدنى، أي 58.41%.

كلية التجارة بنين بالقاهرة، كحد أدنى 411 درجة، أي 65%.

كلية الإعلام كحد أدنى 501 درجة، أي 79%.

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة باللغة الانجليزية كحد أدنى 445 درجة، أي 70%.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 الشعبة العلمية

كليات طب البنين والبنات القاهرة 620 درجة بنسبة 95%.

كلية هندسة بنين قنا 579 درجة بنسبة 89%.

كليات طب بنات وبنين دمياط بـ 94.38%.

كليات طب بنين وبنات أسيوط بـ 93.77%.

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة بـ 92.38%.

كليات طب الأسنان بنين وبنات 93.62%.

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 89.92%.

كلية العلوم القاهرة تخصص عام 81%.

توقعات تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات

يتوقع أن يكون تنسيق الأزهر لشعبة علمي بنات على النحو التالي:

• كليات طب البنين والبنات جامعة القاهرة بمجموع 625 درجة بنسبة 96.15%.

• كليات طب بنات وبنين جامعة دمياط بمجموع 620 درجة بنسبة 95.38%.

• كليات طب بنين وبنات جامعة أسيوط بمجموع 616 درجة بنسبة 94.77%.

• كليات صيدلة بنين وبنات جامعة القاهرة بمجموع 607 درجة بنسبة 93.38%.

• كليات طب الأسنان بنين وبنات جامعة القاهرة بمجموع 615 بنسبة 94.62%.

• كلية هندسة بنين وبنات جامعة القاهرة بمجموع 591 درجة بنسبة 90.92%.

• كلية هندسة بنين جامعة قنا بمجموع 584 درجة بنسبة 89.85%.

• كلية التمريض بنات بمجموع 586 درجة بنسبة 90.15%.

• كلية العلوم تخصص عام بمجموع 577درجة تكون 88.77%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وفي هذا الصدد، يستطيع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني، من خلال بوابة الأزهر عبر الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/.