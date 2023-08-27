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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. ومؤشرات تنسيق الأزهر 2023-2024

تنسيق الثانوية الأزهرية
تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية من طلاب القسمين العلمي والأدبي منذ إعلان نتائجهم في أواخر شهر يوليو الماضي حيث جاءت نسبة النجاح العامة في امتحانات الدور الأول نحو 52.38% وفي القسم العلمي 46.63% والقسم الأدبي 59.34%.

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

انطلق تنسيق جامعة الأزهر للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري وفقا لقواعد مكتب التنسيق حيث يجب على الطلاب مراعاة (الحد الأدنى للقبول في مرحلة التنسيق المتقدم إليها الطالب و شعبته الدراسية و المجموع الحاصل عليه في الثانوية الأزهرية والتوزيع الجغرافي) عند تسجيل الرغبات.

ويجب على الطلاب تسجيل الرغبات بتأني ومراجعة رغباتهم بشكل جيد والإلتزام بمواعيد كل مرحلة من مراحل التنسيق حيث يكون تسجيل الرغبات من خلال الموقع الرسمي للتنسيق ولا يقبل التقديم الورقي.

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رابط تنسيق جامعة الأزهر الشريف 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية تسجيل رغباتهم في تنسيق جامعة الأزهر من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق للالتحاق بالكليات الراغبين فيها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات والرقم السري.
  • تحديد الشعبة الدراسية للطالب.
  • كتابة كافة البيانات الشخصية للطالب.
  • اختيار قائمة الكليات المتاحة للطالب وفقا لشعبيته الدراسية.
  • بدء تسجيل الرغبات (75 رغبة).
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل رغبات التنسيق.
  • الضغط على كلمة حفظ الاستمارة.

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مؤشرات تنسيق الأزهر 2023-2024

يوضح الدستور موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ومؤشرات التنسيق وفقا للعام الماضي وهى كما يلي:-

  • كلية طب بشري بالقاهرة بنات وبنين مجموع 625 درجة بنسبة 96.15%.
  • كلية طب بشري بدمياط بنات وبنين مجموع 620 درجة بنسبة 95.38%.
  • كلية طب بشري بأسيوط بنات وبنين مجموع 616 درجة بنسبة 94.77%.
  • كلية طب الصيدلة بنات وبنين مجموع 607 درجة بنسبة 93.38%.
  • كلية طب الأسنان بالقاهرة بنات وبنين مجموع 615 درجة بنسبة 94.62%.
  • كلية الهندسة بقنا بنات وبنين مجموع 591 درجة بنسبة 90.92%.

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