رسميا.. موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 المرحلة الأولى

بدء العد التنازلي لفتح باب تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 عبر جوجل، لاختيار مسار دراستهم الجامعية، والالتحاق بالجامعة وهو الأمر الذي شغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد تسجيل الرغبات في هذا العام، وقد أعلنت إدارة التنسيق بالإدارة العامة لشؤون التعليم بجامعة الأزهر الشريف عن جدول تنسيق القبول بالكليات والمعاهد في العام الدراسي 2023-2024.

موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

وتستعرض “الدستور” موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، ونسب القبول في بعض الكليات والتخصصات.

تتيح الجامعة الأزهرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي سوف يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، فرصة التسجيل للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية الأزهرية، وسيُتاح للطلاب تقديم رغباتهم من خلال هذا الموقع من هنا، وذلك سيكون استنادًا لتنسيق السنوات السابقة والثانوية العامة من أجل التحديد للقبول بالجامعة.

موعد تنسيق جامعة الأزهر المرحلة الأولى 2023

قامت “إدارة التنسيق بإعلام مستشار الجامعة للتنسيق الإلكتروني” بفتح مكتب التنسيق للقبول في العام الجامعي 2023-2024 ابتداءً من يوم 26 أغسطس 2023، وذلك لاستقبال الطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023.

وتبدأ عملية تسجيل الرغبات بجامعة الأزهر المرحلة الأولى ابتداءً من يوم 20 أغسطس 2023، وستستمر لمدة تقريبية لأسبوعين.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول

تم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في الدور الأول في يوم 27 يوليو الماضي، وقد تم اعتمادها من خلال وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، وذلك نيابةً عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب.

وأكد الدكتور محمد الضويني، أن تكون نسبة النجاح العامة بامتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول في هذا العام بلغت 52.38%، حيث بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 46.63%، وبلغت في القسم العلمي 59.34%.

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مؤشرات تنسيق الكليات في جامعة الأزهر 2023

قدمت جامعة الأزهر في مصر بعض الأرقام المتعلقة بنسب القبول ببعض الكليات والتخصصات: