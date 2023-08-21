الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. وخطوات الاستعلام

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

زاد البحث عن موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. بالتزامن مع انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي “2023-2024” لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، حيث انطلق تنسيق الأزهر مع بداية شهر أغسطس الجاري لتوزيع الطلاب على الكليات في الجامعات الأزهرية حسب مجموعهم  وشعبتهم الدراسية.

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي

ويترقب الطلاب موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 والمزمع أن يتم الإعلان عن أسماء الكليات المرشح لها الطلاب في محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ويكون التفضيل بين الطلاب بمعايير المجموع الحاصل عليه الطالب في الصف الثالث الثانوي بالتعليم الأزهري وشعبته الدراسية.

يذكر أن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بنسبة نجاح عامة 52.88% و نسبة نجاح في القسم الأدبي 46% وفي القسم العلمي 59.34 % فيما جاءت نسبة النجاح في العام الماضي 57.31%.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للمصريين وطلاب الشهادات المعادلة

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية 2023 الاستعلام عن أسماء الكليات المرشحين إليها للدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وفقا لقواعد مكتب التنسيق التي على رأسها قواعد التوزيع الجغرافي والحد الأدني للقبول في الكليات والشعبة الدراسية عبر الموقع الإلكتروني وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق الأزهر الشريف.
  • تحديد الشعبة الدراسية وإدخال مجموع الطالب.
  • وضع علامة صح على محافظة إقامة الطالب.
  • الضغط على استعلم.
  • ظهور اسم الكلية والجامعة المرشح لها الطالب وفقا لقواعد مكتب التنسيق.

ويجب على الطلاب تقديم أوراقهم في الكليات المرشحين إليها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

إعلان نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة غدا

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

يمكن للطلاب معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وفقا لتنسيق العام الماضي والذي جاء كما يلي:-

  • تنسيق كلية اللغة العربية بالقاهرة 343 درجة بنسبة 54%.
  • تنسيق كلية أصول الدين بالقاهرة 366 درجة بنسبة 58%.
  • تنسيق كلية اللغات والترجمة بالقاهرة 368 درجة بنسبة 58.41%.
  • تنسيق كلية التجارة بالقاهرة 411 درجة بنسبة 65%.

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