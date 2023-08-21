تقارير تركية: تريزيجيه يغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة

تلقى الجهاز الفني لـ"طرابزون سبور"، بقيادة نيناد بيليكا، صدمة قوية بعد تأكد غياب لاعب خط الوسط تريزيجيه عن الفريق التركي لفترة طويلة.

ووفقًا لما ذكرته صحفية "الصباح التركية"، اليوم الإثنين:" بعد الفصح الذي أجراه أحمد بشير طبيب طرابزون سبور لتريزيجيه، الذي أصيب خلال مباراتنا ضد جالاتاسراي، وغادر إلى المستشفى".

وأضاف النادي التركي، في بيانه، تبين أن جناح المنتخب الوطني الأول مصاب بكسر في منطقة صدره اليسرى وليس بضلع واحد فقط، لذلك بدأ على الفور الجهاز الطبي في علاج اللاعب.

وأشار طرابزون في بيانه، إلى أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

وخسر طرابزون سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي أمام حامل اللقب جالاتا سراي بهدفين نظيفين، السبت الماضي، سجلهما ماورو إيكاردي في الدقيقتين 23 و92.

وسقط تريزيجيه مصابا، بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51 مع ساشا بوي لاعب جالاتاسراي.

وخرج الجناح المصري محمولًا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلًا منه في الدقيقة 53.

ويحتل طرابزون سبور التركي، حاليًا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد مرور جولتين فقط، بينما إنهاء الموسم الماضي نسخة 2022/2023، في المركز السادس برصيد 57 نقطة.