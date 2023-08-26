السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات.. الرابط والخطوات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

منذ إعلان نتائج طلاب الثانوية الأزهرية في شهر يوليو الماضي زاد البحث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات قبل تسجيل رغبات الطلاب في استمارة التنسيق للعام الدراسي المقبل 2023-2024، ويستعرض التقرير التالي مؤشرات التنسيق للشعب الدراسية (علمي، أدبي) للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات

جاءات مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات للعام الدراسي المقبل 2023-2024 كما يلي :-

  • تنسيق كلية الطب بنات بالقاهرة 635 درجة.
  • تنسيق كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة 630 درجة.
  • تنسيق كلية الطب بنات بأسيوط 632 درجة.
  • تنسيق كلية الصيدلة بنات بالقاهرة 628 درجة.
  • تنسيق كلية الهندسة بالقاهرة 619 درجة.
  • تنسيق كلية التربية بنات بالقاهرة 457 درجة.
  • تنسيق كلية الشريعة الإسلامية بنات بالقاهرة 310 درجة.
  • تنسيق كلية اللغة العربية بنات بالقاهرة 489 درجة.
  • تنسيق كلية أصول الدين بنات بالقاهرة 483 درجة.
  • تنسيق كلية التجارة بنات بالقاهرة 457 درجة.
  • تنسيق كلية الهندسة بنات بقنا 584 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض بنات بالقاهرة 586 درجة.
  • تنسيق كلية العلوم تخصص عام بنات بالقاهرة 577 درجة.

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 .. ومؤشرات التنسيق

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رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023-2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية تسجيل رغبات التنسيق للعام الدراسي 2023-2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم تسجيل الرغبات وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع تنسيق الجامعات من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق الثانوية الأزهرية.
  • تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغبات التنسيق بدقة.
  • تسجيل رغبات الطلاب للإلتحاق بالجامعات الأزهرية.
  • الضغط على كلمة حفظ.

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موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

لم تفعل جامعة الأزهر رابط التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حتى الآن ومن المتوقع ان يكون نهاية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري حيث يسجل الطالب نحو 75 رغبة وفقا لشعبيته الدراسية والمجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022-2023.

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