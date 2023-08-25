مواعيد تقليل الاغتراب 2023 على موقع التنسيق الإلكترونى

مع إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة، يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة مواعيد تقليل الاغتراب 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني عبر جوجل، لبدء التقديم من خلال الرابط، حيث تم فتح باب تقليل الاغتراب أمس الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 الجاري، وسوف يستمر لمدة حوالي 5 أيام، وذلك لطلبة المرحلة الأولى والثانية.

مواعيد تقليل الاغتراب 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور مواعيد تقليل الاغتراب 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني.

وينتهي تقليل الاغتراب لعام 2024 يوم الإثنين المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري، وشهد محرك جوجل البحث عن خطوات تقليل الاغتراب لعام 2024 للمرحلة الأولى والثانية، أيضا قواعد تقليل الاغتراب، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023.

وتنشر "الدستور" موعد بدء وانتهاء تقليل الاغتراب بالمرحلتي الأولى والثانية، أيضا خطوات تقليل الاغتراب لعام 2024 بموقع التنسيق الإلكتروني، وكافة قواعد تقليل الاغتراب الكاملة.

موعد بدء وانتهاء تقليل الاغتراب 2023/2024 للمرحلتين الأولى والثانية

وعن ميعاد بدء وانتهاء تقليل الاغتراب لعام 2023/2024 بالمرحلتي الأولى والثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أنه سوف يتم إتاحة تقليل الاغتراب إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكتروني بداية من اليوم الخميس الموافق 24 من أغسطس الجاري، وإلى يوم الإثنين الموافق 28 من أغسطس.

وبعدها سوف تعلن وزارة التعليم العالي مصر والبحث العلمي عن نتيجة تقليل الاغتراب، وميعاد فتح موقع التنسيق الإلكتروني من أجل تسجيل رغبات طلبة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

خطوات تقليل الاغتراب 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني

نستعرض معكم في السطور التالية رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تقليل الاغتراب 2024، ولكن ننصح الطالب بقراء قواعد تقليل الاغتراب جيدًا والتي سنذكرها بالأسفل، حيث يجب على الطالب أن يعرف الفرق بين الكليات المناظرة والغير مناظرة، وشروط التحويل من كلية لكلية لأخرى سواء لنفس التخصص أو تخصص آخر.

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