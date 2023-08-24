تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي لجميع الجامعات الحكومية للانتظام والانتساب
مع إعلان نتائج تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة سعى الطلاب وأولياء الأمور معرفة تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي عبر جوجل، حيث كشفت وزارة التعليم العالي المصرية والبحث العلمي عن نتائج تنسيق كلية حقوق 2023 بالمحافظات، ومن بينها جامعة دمياط، جامعة سوهاج، جامعة بورسعيد، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية.
تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي في جميع المحافظات
وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة تنسيق كلية حقوق 2023 شعبة أدبي.
وأضافت وزارة التعليم العالي في بيان لها أن نتيجة تنسيق كلية حقوق 2023 شعبة أدبي، تكون مُتاحة بموقع التنسيق الإلكتروني، ويتاح لطلبة الصف الثالث الثانوي في شعبة أدبي الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس والرقم السري.
تفاصيل نتيجة تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي
- تنسيق كلية حقوق دمياط 312.0 درجة
- كلية حقوق سوهاج 306.5 درجة
- كلية حقوق بورسعيد 303.5 درجة
- كلية حقوق كفرالشيخ 302.5 درجة
- كلية حقوق القاهرة 291.0 درجة
- كلية حقوق المنيا 290.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5 درجة
- كلية حقوق عين شمس 279.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 درجة
- كلية حقوق حلوان 271.5 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه حلوان 270.0 درجة
- كلية حقوق بنها 268.0 درجة
- كلية حقوق بني سويف 267.5 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه بنها 265.0 درجة
- كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 264.0 درجة
- كلية حقوق المنصورة 264.0 درجة
- كلية حقوق الزقازيق 263.5 درجة
- كلية حقوق الفيوم 263.5 درجة
- كلية حقوق الإسكندرية 262.5 درجة
- كلية حقوق طنطا 262.0 درجةكلية حقوق أسوان 261.0 درجة
- كلية حقوق جنوب الوادي 261.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261.0 درجة
- كلية حقوق أسيوط 260.5 درجة
- كلية حقوق مدينة السادات 259.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 259.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق 259.0 درجة
- تنسيق كلية حقوق انتساب موجه أسوان 258.5 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه طنطا 257.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 257.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256.0 درجة
- كلية حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256.0 درجة