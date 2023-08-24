فعال الآن.. رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل بين الكليات

مع إعلان نتيجة تسجيل رغبات المرحلتين الأولى والثانية شغل أذهان المواطنين معرفة رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل عبر جوجل، حيث أتاحت وزارة التعليم العالي بمصر والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي، وذلك منذ قليل، من قبل طلبة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية المرشحين بالكليات طبقا للحدود الدنيا التي قد أقرتها الوزارة، ومن المقرر أن تستمر المرحلة لمدة حوالي 5 أيام تنتهي الاثنين القادم، طبقا للخريطة الزمنية التي قام بإقرارها المجلس الأعلى للجامعات وذلك برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة رابط ولينك مرحلة تقليل الاغتراب 2023.

أكد السيد عطا، بصفته رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف بقطاع التنسيق في تصريحات صحفية، أن لينك ورابط مرحلة التقليل للاغتراب 2023 يعمل حالياً، ومتاح لكافة طلاب المرحلتين، ويتاح الدخول إليهم في أي وقت وذلك من خلال جهاز حاسب آلي، منوها أن الموقع يعمل 24 ساعة في طوال أيام المرحلة، وهناك أكثر من سيرفر قد أعدته الوزارة للموقع.

ويتاح الدخول على الرابط بكل سهولة من هنا.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكون التحويلات لطلاب الثانوية العامة ستتم من خلال موقع التنسيق، وأنه لا توجد أي وجود لتحويلات ورقية، مضيفاً أن الخدمة المقدمة بالموقع للطلبة تتم بالمجان وبدون تحصيل أي وجود للرسوم، مشيرا إلى أن التحويلات ستتم في ضوء النسب المقررة من خلال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

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وناشد المشرف على تنسيق الثانوية العامة، طلاب الثانوية العامة لعام 2023 وما يعادلها من شهادات، بالضرورة للابتعاد عن جميع المروجين للكيانات الوهمية والتواصل بشكل مستمر مع وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي للاستفسار والاطلاع بكل المؤسسات التعليمية المعتمدة، منوها أن كل بيانات المؤسسات التعليمية تكون موجودة من خلال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح للكليات