الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعال الآن.. رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل بين الكليات

الاغتراب
الاغتراب

مع إعلان نتيجة تسجيل رغبات المرحلتين الأولى والثانية شغل أذهان المواطنين معرفة رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل عبر جوجل، حيث أتاحت وزارة التعليم العالي بمصر والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي، وذلك منذ قليل، من قبل طلبة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية المرشحين بالكليات طبقا للحدود الدنيا التي قد أقرتها الوزارة، ومن المقرر أن تستمر المرحلة لمدة حوالي 5 أيام تنتهي الاثنين القادم، طبقا للخريطة الزمنية التي قام بإقرارها المجلس الأعلى للجامعات وذلك برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل 

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة رابط ولينك مرحلة تقليل الاغتراب 2023.

أكد السيد عطا، بصفته رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف بقطاع التنسيق في تصريحات صحفية، أن لينك ورابط مرحلة التقليل للاغتراب 2023 يعمل حالياً، ومتاح لكافة طلاب المرحلتين، ويتاح الدخول إليهم في أي وقت وذلك من خلال جهاز حاسب آلي، منوها أن الموقع يعمل 24 ساعة في طوال أيام المرحلة، وهناك أكثر من سيرفر قد أعدته الوزارة للموقع.

ويتاح الدخول على الرابط بكل سهولة من هنا.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكون التحويلات لطلاب الثانوية العامة ستتم من خلال موقع التنسيق، وأنه لا توجد أي وجود لتحويلات ورقية، مضيفاً أن الخدمة المقدمة بالموقع للطلبة تتم بالمجان وبدون تحصيل أي وجود للرسوم، مشيرا إلى أن التحويلات ستتم في ضوء النسب المقررة من خلال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

اقرأ أيضا:

رسميًا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2023 لمختلف البرامج بمحافظات مصر

كيفية تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق

تبدأ الخميس.. موعد بدء تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويلات

وناشد المشرف على تنسيق الثانوية العامة، طلاب الثانوية العامة لعام 2023 وما يعادلها من شهادات، بالضرورة للابتعاد عن جميع المروجين للكيانات الوهمية والتواصل بشكل مستمر مع وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي للاستفسار والاطلاع بكل المؤسسات التعليمية المعتمدة، منوها أن كل بيانات المؤسسات التعليمية تكون موجودة من خلال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح للكليات

  1. قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).
  2. ثم اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة (من هنا).
  3. الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لعام 2023 عقب إدخال الرقم السرى وكتابة البيانات الخاصة بالدخول
  4. اختر  طباعة بطاقة الترشيح
  5. وينبغى على الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب الانتظار عقب ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 لإتاحة لينك تقليل الاغتراب 2023
رابط تقليل الاغتراب 2023 فعال الآن تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل رابط تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023 تقليل الاغتراب الاغتراب 2023

مواد متعلقة

72 % للصيدلة.. تنسيق جامعة العلمين 2024 بجميع الكليات

تنسيق 2023.. كيفية تقليل الاغتراب وقواعده لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

الأكثر قراءة

بداية من 2024.. تفاصيل قبول مصر فى تجمع "بريكس" العالمى

رسميًا.. مصر عضوًا فى تجمع "بريكس"

بعد تصدر مصر إفريقيا... خبير: الاقتصاد الرقمى دوره تحسين معيشة البسطاء

سقطت من الرابع.. نشر الغسيل يخطف حياة طالبة بالوراق

طرق التخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم

حقيقة السماح بالتصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بعد 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)