الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق

كيفية تغيير الكلية
كيفية تغيير الكلية وتقليل الاغتراب

ترتفع معدلات البحث عن خطوات تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية وكذلك للمرحلة الأولى من خلال  موقع التنسيق الالكتروني.

 

كيفية تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق

 

نعرف  في التقرير التالي خطوات تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق والشروط الموضوعة لإمكانية التغيير. 

 

 

يبدأ  تغيير الكلية وتقليل الاغتراب من الخميس 24 أغسطس 2023 حتى الاثنين 28 أغسطس 2023.

 

يمكن تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق من خلال موقع التنسيق الالكتروني 

 

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

 

 

شروط تغيير الكلية لتقليل الاغتراب 

 

 

  • يكون إجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر فى حدود النسبة المقررة وهي (10%) بحيث يكون التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع أما التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  • استيفاء الشروط الإضافية التي تضعها الكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات.
  • تكون المفاضلة بين الطلاب وفقًا  لمجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

 

بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة فإنه يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر ولكن مع استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه  وكذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

 

تنسيق 2023.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

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الحدود الدنيا للكليات في الشعبة العلمية 

 

يمكن تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حيث تم  الإعلان عن الحدود الدنيا للكليات سواء الشعبة العلمية أو الادبية 

 

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب حلوان 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان المنيا 374

 

طب بيطري الوادي الجديد 352.5

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

ألسن كفر الشيخ 350

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

تمريض المنصورة 350

تمريض بور سعيد 349.5

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

 هندسة الطاقة أسوان 348.5

تمريض عين شمس 336.5

تمريض الإسكندرية 336

تمريض حلوان 335.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة  335.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

علوم أسيوط 335.5

علوم القاهرة 335.5

 

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ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

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تنسيق 2023.. كيفية تقليل الاغتراب وقواعده لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

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