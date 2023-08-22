كيفية تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق
ترتفع معدلات البحث عن خطوات تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية وكذلك للمرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الالكتروني.
كيفية تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق
نعرف في التقرير التالي خطوات تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق والشروط الموضوعة لإمكانية التغيير.
يبدأ تغيير الكلية وتقليل الاغتراب من الخميس 24 أغسطس 2023 حتى الاثنين 28 أغسطس 2023.
يمكن تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق من خلال موقع التنسيق الالكتروني
https://tansik.digital.gov.eg/application/
شروط تغيير الكلية لتقليل الاغتراب
- يكون إجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر فى حدود النسبة المقررة وهي (10%) بحيث يكون التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع أما التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية التي تضعها الكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات.
- تكون المفاضلة بين الطلاب وفقًا لمجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة
بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة فإنه يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر ولكن مع استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وكذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.
الحدود الدنيا للكليات في الشعبة العلمية
يمكن تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حيث تم الإعلان عن الحدود الدنيا للكليات سواء الشعبة العلمية أو الادبية
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب المنيا 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب حلوان 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب بيطري الوادي الجديد 352.5
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
ألسن كفر الشيخ 350
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
تمريض المنصورة 350
تمريض بور سعيد 349.5
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5
هندسة الطاقة أسوان 348.5
تمريض عين شمس 336.5
تمريض الإسكندرية 336
تمريض حلوان 335.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
علوم أسيوط 335.5
علوم القاهرة 335.5