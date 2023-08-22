تبدأ الخميس.. موعد بدء تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويلات

ارتفعت معدلات البحث عن موعد بدء تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة المسجلين لرغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى والذي انتهى منذ أسبوعين تقريبًا.

موعد بدء تقليل الاغتراب 2023

في التقرير التالي نوضح التفاصيل الكاملة عن موعد بدء تقليل الاغتراب 2023 وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموضحة .

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بالفعل تفاصيل بدء تقليل الاغتراب 2023 والذي يبدأ من الخميس 24 أغسطس 2023 وحتى الاثنين 28 أغسطس 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

يكون تقليل الاغتراب 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني فقط لأنه لا يوجد تحويلات ورقية بدء تقليل الاغتراب من هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/

شروط تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية

مع العلم أن تقليل الاغتراب يكون في حدود النسبة المقررة (10%) حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

يكون التحويل المناظر (أي في نفس التخصص) في حدود الحد الأدنى للقطاع، ويكون التحويل غير المناظر (أي التحويل من تخصص لتخصص مختلف) باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

يتم المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن المعهد الذي يرغب في التحويل إليه مع مراعاة النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قاموا به، وبالتالي جاءت نتيجة المرحلة بتوزيع (453949) طالب في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين من مرحلة تسجيل الرغبات.