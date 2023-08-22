أخبار فاتتك.. كشف بترولى جديد بخليج السويس وبدء مرحلة تقليل الاغتراب بالجامعات

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"التعليم العالى": بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الخميس المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)



روسيا وإيران تتفقان على التعاون لزيادة الاستعداد القتالي

اتفقت روسيا وإيران، الإثنين، على زيادة التعاون العسكري بين البلدين، وذلك خلال استقبال قائد القوات البرية أوليج ساليوكوف نظيره الإيراني كيومار حيدري، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية عبر موقعها الإلكتروني. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير الرياضة: الجهة الإدارية مكلفة باختيار لجنة ثلاثية لتسيير الأمور داخل الزمالك

نقل الإعلامي هاني حتحوت تصريحات من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، حول تطورات الموقف فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)



كشف بترولى جديد فى منطقة امتياز "جيسوم" بخليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق شركة كايرون كشفًا بتروليًا جديدًا في منطقة امتياز جيسوم- طويلة غرب، في خليج السويس. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى مصر دون مصنعية

ضبابية وترقب يسيطران على كل أسواق المعادن في أسواق الصاغة المحلية، وذلك بالتزامن مع مواصلة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في مصر دون مصنعية، وسط هدوء بالطلب على المعدن الأصفر واستمرار في تداولات بورصة المعادن الدولية، وفي عدم تغير سعر الأوقية عالميًا بأول أيامها الأسبوعية. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

للشباب حتى 40 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات الخدمات البنكية، تتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة 60 مندوب توزيع، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل لا يقل عن متوسط. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)