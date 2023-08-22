الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا وإيران تتفقان على التعاون لزيادة الاستعداد القتالى

روسيا وإيران
روسيا وإيران

اتفقت روسيا وإيران، الاثنين، على زيادة التعاون العسكري بين البلدين، وذلك خلال استقبال قائد القوات البرية أوليج ساليوكوف نظيره الإيراني كيومار حيدري، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة: "وصل وفد عسكري من القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية برئاسة قائد القوات البرية العميد كيومار حيدري، إلى موسكو لمناقشة قضايا التعاون العسكري الثنائي".

وأضافت: "تمت مناقشة قضايا التعاون والتفاعل العسكري التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة لكلا البلدين".

وحسب المصدر نفسه، خلال الاجتماع "تم التوصل إلى اتفاق لزيادة التعاون بين القوات البرية في مختلف المجالات".

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