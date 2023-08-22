كشف بترولى جديد فى منطقة امتياز "جيسوم" بخليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق شركة كايرون كشفًا بتروليًا جديدًا في منطقة امتياز جيسوم- طويلة غرب، في خليج السويس.

إدارة العمليات بالحقل تتم من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة(50%)، والشركاء كايرون- بيكو وكوفبيك (50%).

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافية شمال جيسوم الشمالى GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

وحفرت البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد على 2500 برميل يوميًا. ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم إجراؤه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميًا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى.

والبئر هي رابع بئر يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، وجدير بالذكر أنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز، والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.