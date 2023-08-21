للشباب حتى 40 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات الخدمات البنكية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 60 مندوب توزيع، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل لا يقل عن متوسط، وأن يكون يجيد القراءة اللغة الإنجليزية، وأن يكون من سكان القاهرة والجيزة.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 46 شارع 108، بجوار محطة مترو حدائق المعادي، أو الاتصال على 01110005389، أو 01116663797، على أن يتم عقد المقابلات من الأحد للخميس، في تمام الساعة 11 صباحًا، وحتى 5 مساء.