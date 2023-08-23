الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميًا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2023 لمختلف البرامج بمحافظات مصر

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

مع تأهب الطلاب للالتحاق بالجامعات شغل بال الأهالي وأولياء الأمور معرفة مصاريف الجامعات الأهلية 2023 بمحافظات مصر عبر جوجل وبعضهم لا يؤهلهم المجموع في نتيجة الثانوية العامة للالتحاق بكليات القمة في الجامعات الحكومية ويرغبون بالدراسة في الكليات الأهلية وتكون بمقابل مادي، لتحقيق أحلامهم وآمالهم.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 بمحافظات مصر 

ترصد "الدستور" مصروفات الجامعات الأهلية في محافظات مصر 2023-2024 وقائمة الكليات المتاحة في السطور القادمة في التقرير التالي:

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023

  • وصلت مصاريف كلية الطب الأهلية تبلغ 95 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية طب الأسنان الأهلية مبلغ 85 ألف جنيه.
  • بلغت مصاريف كلية الصيدلة بالزقازيق الأهلية 70 ألف جنيه.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023 وكافة الكليات المتاحة بها

  • مصاريف كلية الهندسة والعلوم التطبيقية الأهلية 45 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الصيدلة والبحوث الدوائية الأهلية قيمة 55 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الطب الأهلية90 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية طب الأسنان الأهلية مبلغ 75 ألف جنيه.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الأهلية 40 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الإدارية والمالية الأهلية 35 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الألسن واللغات التطبيقية الأهلية 30 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023

  • مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية وقائمة الكليات بها كالتالي:
  • مصاريف كلية الطب البشري الأهلية قيمة 85 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية طب الأسنان الأهلية 80 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الهندسة الأهلية حوالي 45 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات الأهلية 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023

  • مصاريف كلية الطب البشري جامعة بنها الأهلية  120 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها الأهلية  95 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية طب الأسنان جامعة بنها الأهلية  115 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية  65 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية علوم الحاسب جامعة بنها الأهلية 55 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية  45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

  • برنامج هندسة الأنظمة الذكية تكون قيمة 48000 جنيه.
  • برنامج العمارة والتصميم البيئي 48000 جنيه.
  • برنامج التصميم الداخلي البيئي قيمة 35000 جنيه.
  • برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه.
  • برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج مبلغ 35000 جنيه.

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مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية

  • كلية الطب 95 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان حوالي 85 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة قيمة 60 ألف جنيه.
  • كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه.
  • كلية العلوم تبلغ 45 ألف جنيه.
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