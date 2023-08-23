بالدرجات.. تنسيق كليات الزراعة 2023 في الجامعات الحكومية

مع إعلان نتيجة تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الأولى والثانية يكثر التساؤل عن تنسيق كليات الزراعة 2023 في جميع المحافظات عبر جوجل، وذلك مع اقتراب انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب 3 ثانوي عام، للتقديم في كلية الزراعة.

تنسيق كليات الزراعة 2023 في جميع المحافظات

وترصد «الدستور»، في هذه السطور التالية تنسيق كلية الزراعة لعام 2023 في جميع المحافظات.

وجاء تنسيق كلية الزراعة 2023 بالشعبة العلمية بحد أدنى مجموع يكون 254.0 درجة للشعبة العلمية، وفيما يلي سوف نرصد تنسيق كلية زراعة لعام 2023 وستكون بالدرجات للشعبة العلمية:

اقرأ أيضا:

تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم.. وأقسامها في الجامعات المصرية

تنسيق كلية الزراعة 2023 بالدرجات