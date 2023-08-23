الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالدرجات.. تنسيق كليات الزراعة 2023 في الجامعات الحكومية

جريدة الدستور

مع إعلان نتيجة تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الأولى والثانية يكثر التساؤل عن تنسيق كليات الزراعة 2023 في جميع المحافظات عبر جوجل، وذلك مع اقتراب انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب 3 ثانوي عام، للتقديم في كلية الزراعة.

تنسيق كليات الزراعة 2023 في جميع المحافظات

وترصد «الدستور»، في هذه السطور التالية تنسيق كلية الزراعة لعام 2023 في جميع المحافظات.

وجاء تنسيق كلية الزراعة 2023 بالشعبة العلمية بحد أدنى مجموع يكون 254.0 درجة للشعبة العلمية، وفيما يلي سوف نرصد تنسيق كلية زراعة لعام 2023 وستكون بالدرجات للشعبة العلمية:

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تنسيق كلية الزراعة 2023 بالدرجات

  • تنسيق كلية زراعة المنصورة: مجموع 301.
  • تنسيق كلية زراعة القاهرة: 301.
  • تنسيق كلية زراعة دمنهور: مجموع 301.
  • تنسيق كلية زراعة دمياط: مجموع 296.
  • تنسيق كلية زراعة الإسكندرية: 294.5.
  • تنسيق كلية زراعة عين شمس: مجموع 294.
  • تنسيق كلية زراعة طنطا: 287.
  • تنسيق كلية زراعة الإسكندرية بسابا باشا: 287.
  • تنسيق كلية زراعة الزقازيق: 285.5.
  • تنسيق زراعة القاهرة رياضة: 285.5.
  • تنسيق زراعة الإسكندرية رياضة: 285.0.
  • تنسيق كلية زراعة كفر الشيخ: 284.0.
  • تنسيق كلية زراعة وموارد طبيعية أسوان: 282.5.
  • تنسيق زراعة عين شمس رياضة: 282.5.
  • تنسيق كلية زراعة المنوفية بشبين الكوم: مجموع 282.
  • زراعة دمياط رياضة: 281.5
  • تنسيق كلية زراعة بنها بمشتهر: مجموع 281.5.
  • تنسيق كلية زراعة سوهاج: 280.0.
  • تنسيق كلية زراعة الفيوم: مجموع 279.5.
  • زراعة قناة السويس بالإسماعيلية: 278.5.
  • زراعة بني سويف: 278.0.
  • زراعة مطروح بفوكه: مجموع 277.5.
  • زراعة الوادي الجديد: 276.5.
  • زراعة جنوب الوادي: مجموع 276.
  • زراعة المنيا: مجموع 275.5.
  • زراعة أسيوط: 275.0.
  • زراعة كفر الشيخ رياضة: 271.5.
  • زراعة المنصورة رياضة 269.0.
  • زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة مجموع 267.5.
  • زراعة الزقازيق رياضة 264.0.
  • زراعة الفيوم رياضة 258.5.
  • زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم مجموع 256.5.
  • زراعة بنها رياضة بمشتهر 256.0.
  • زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 254.0.
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