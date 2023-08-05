السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق كلية الطب 2023-2024 في الجامعات الحكومية.. توقعات بانخفاض التنسيق عن العام الماضي

التنسيق
التنسيق

تنسيق كلية الطب 2023-2024 في الجامعات الحكومية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة منذ أيام قليلة مضت.

 

تنسيق كلية الطب 2022

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

يتوقع المهتمون بشأن العملية التعليمية أن يكون تنسيق كليات الطب لهذا العام 2023/2024 للجامعات الحكومية إلى انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري، من 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي، لتقف عند 372 درجة بعد أن يصل إجمالي أعداد الطلاب الملتحقين بها إلى 11 ألف طالب حيث لم يتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بينما تم الإعلان عن الحد الأدنى للتقديم في التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 لجميع الشعب.

تنسيق طب 2022/2023 

طب المنصورة 387 درجة.

طب سوهاج 386 درجة.

طب دمياط 386 درجة.

 

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طب الزقازيق 385 درجة.

طب فاقوس 384 درجة.

طب كفر الشيخ 383 درجة.

طب طنطا 383 درجة.

طب اسكندرية 382 درجة.

طب القاهرة 381 درجة.

طب بورسعيد 381 درجة.

طب أسيوط 381 درجة.

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طب عين شمس 380 درجة.

طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

طب جنوب الوادى 380 درجة.

طب الأقصر 379 درجة.

طب بنها 379 درجة.

طب المنيا 378 درجة.

طب حلوان 378 درجة.

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

طب السويس 377 درجة.

طب الفيوم 377 درجة.

طب العريش 376 درجة.

طب أسوان 376 درجة.

طب بني سويف 376 درجة.

طب الوادي الجديد 375.6 درجة.

تنسيق كليات الطب 2023/2024

جامعة طب الإسكندرية 382 درجة.

جامعة طب القاهرة 380 درجة.

جامعة طب كفر الشيخ 381 درجة.

جامعة طب المنصورة 386 درجة.

جامعة طب الزقازيق 380 درجة.

جامعة طب بورسعيد 379 درجة.

جامعة طب عين شمس 378 درجة.

جامعة طب المنوفية 378 درجة.

جامعة طب أسنان المنصورة 378 درجة.

جامعة طب بنها 377 درجة.

جامعة طب الفيوم 374 درجة.

جامعة طب قناة السويس 375 درجة.

جامعة طب سوهاج 375 درجة.

جامعة طب حلون 376 درجة.

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