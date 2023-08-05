تقديم الكلية الحربية 2023.. موقع التقديم للكليات العسكرية 2023

يستقبل موقع التقديم للكليات العسكرية 2023 طلبات تقديم الكلية الحربية 2023 - تقديم الكلية الجوية 2023 - تقديم الكلية البحرية 2023 - تقديم كلية الدفاع الجوي 2023.

مكتب التنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

يبدأ تسجيل بيانات الطلبة عبر موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 من يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 وحتى الثلاثاء الموافق 29/8/2023.

ويبدأ سحب الملفات من مكتب تنسيق الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية في مصر الجديدة لتقديم طلبات تقديم الكليات العسكرية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 15/7/2023 وحتى الخميس الموافق 31/8/2023.

تنسيق الكلية الحربية 2023

جاء كل ما يخص تنسيق الكلية الحربية 2023 كالتالي:

تقبل الكلية الحربية 2023 الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي.

ألا يزيد السن في 1 نوفمبر 2023 عن 21 سنة

النسبة المئوية لتنسيق الكلية الحربية 2023: القسم العلمي 65% فأكثر، تنسيق الكلية الحربية 2023 القسم الأدبي 70% فاكثر.

مدة الدراسة في الكلية الحربية 2023، 4 سنوات دراسية ميلادية.

يمنح الخريج درجة البكالوريوس العلوم العسكرية.



موقع التقديم للكليات العسكرية 2023



وينشر الدستور لطلاب الثانوية العامة 2023 رابط موقع التقديم للكليات العسكرية 2023 من هنا https://tansiq.mod.gov.eg



شروط القبول في الكليات العسكرية 2023

وأعلنت الكلية العسكرية عن العديد من الشروط التي يجب توفرها للطلاب المتقدم للكليات العسكرية بمختلف أقسامها وهي كالتالي:-

لابد أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بالجنسية ( وإلا يكونوا حاصلين على الجنسية عن طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات لدول أخرى.

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل الدراسي تكون خلال عامي (2023 /2022).

لابد أن يكون الطالب مُقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022.

ألا يكون الطالب قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك.

لابد أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبيًا من أي (كلية - معهد - مدرسة) عسكرية / مدنية.

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية، عدا الكلية الجوية والتي يسمح بها حتى 158 سم كحد أدنى.

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة.

لا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقته الطبية.

يشترط أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم اجتيازه الاختبار.

أن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر دون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية المختلفة.

أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي أو مايعرف بين الطلاب "بكشف الهيئة "وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة.

أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي: "اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي".

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل: "التحاليل التخصصية المتقدمة".

يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يقدم الطالب تعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات أو البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية.

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية أو الخاصة فقط وليس: المعاهد العليا أو الأكاديميات.

يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية أو الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف المتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.