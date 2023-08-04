تفعيل موقع التنسيق الإلكتروني 2023 لبدء تسجيل الرغبات

ساعات قليلة ويبدأ تفعيل موقع التنسيق الالكتروني لـ تسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 الشعبتين العلمية والأدبية الحاصلين على مجموع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي .

موقع التنسيق للجامعات 2023

ويبحث طلبة وطالبات الثانوية العامة 2023 عن موقع التنسيق الالكتروني 2023 موقع التنسيق للجامعات 2023 لـ تسجيل الرغبات 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كيفية تسجيل الرغبات 2023

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس

في هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً

إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

الخطوة الثالثة:البيانات الأساسية

في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

الخطوة الرابعة: إدخال/تعديل قائمة الرغبات

بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات 2023 للثانوية العامة

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد الكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا.

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق .

موقع التنسيق الالكتروني 2023 للثانوية العامة 2023

ويتبع طلاب الثانوية العامة 2023 الخطوات السابقة عبر تسجيل الرغبات 2023 على موقع التنسيق الالكتروني 2023 https://tansik.digital.gov.eg

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023

الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023 علمي علوم ، 362 درجة فأكثر .

الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023 علمي رياضة 342 درجة فأكثر .

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 ادبي، 289.5 درجة فأكثر .