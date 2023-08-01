الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

يبدأ طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني tansik 2023 وتسجيل رغبات المرحلة الأولى علمي وأدبي وفقا للدرجات المعُلنة لكل شعبة.

موعد تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023

ويبدأ موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال وتسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023 بداية من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وعلى مدار 5 أيام، حيث ينتهي تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023 الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر، ما لم يتم تم مد المدة المحددة من قبل وزارة التعليم العالي.

موقع التنسيق الإلكتروني .. تسجيل الرغبات 2023 

ويضم موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات 2023 للثانوية العامة من هنا https://tansik.digital.gov.eg

تسجيل الرغبات 2023 الدبلومات الفنية 

يبدأ تفعيل تسجيل الرغبات 2023 للدبلومات الفنية عقب الاعلان عنها رسميا من هنــــــا

تسجيل الرغبات 2023 الثانوية الأزهرية

يبدأ تفعيل تسجيل الرغبات 2023 الثانوية الأزهرية عقب الاعلان عنها رسميا من هنــــــا

خدمات تنسيق الجامعات الأهلية 2023 

يبدأ تفعيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023 عقب الاعلان عنها رسميا من هنــــــا

خدمات تنسيق الشهادات المعادلة

يبدأ تفعيل تنسيق الشهادات المعادلة 2023 عقب الاعلان عنها رسميا من هنــــــا

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الأولى 2023

موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وجاء تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة وفقا لاعلان وزارة التعليم العالي كالتالي: سجل الحد الادنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر باجمالىً عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أىً بنسبة 83.41% باجمالي عدد الطلاب 15013 وسجل الحد الادنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أىًبنسبة 70.61% باجمالى عدد طلاب 74923ويبلغ اجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.

أماكن مكتب تنسيق القبول بالجامعات

جامعة القاهرة: معامل كلية الهندسة، معامل كلية الزراعة، معهد الدراسات والبحوث الإحصائية.

جامعة عين شمس: معمل كلية الحاسبات داخل الحرم، معمل كلية آداب داخل الحرم، كلية البنات بمصر الجديدة، كلية الهندسة العباسية، المدينة الجامعية طلبة بالعباسية .

جامعة حلوان: المعمل المركزى حرم الجامعة، معمل كلية الهندسة بالمطرية، معمل كلية الهندسة بحلوان، معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك، معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك .

ويمكن التعرف على باقي الأماكن في محافظات جمهورية مصر العربية من هنا https://tansik.digital.gov.eg

 

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