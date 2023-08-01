موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى

بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 بالبحث عن موقع التنسيق الالكتروني بالتزامن مع إعلان تنسيق المرحلة الاولى 2023 علمي و أدبي وتسجيل رغبات عبر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 علمي علوم

جاء الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023 علمي علوم ، 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% بإجمالى عدد طلاب 22304 .

الحد الادنى للمرحلة الاولى 2023 علمي رياضة

الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023 علمي رياضة 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013 .

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 ادبي

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 ادبي، 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923.

موقع التنسيق الالكتروني

تسجيل الرغبات 2023 المرحلة الاولى

بدأ تسجيل الرغبات 2023 المرحلة الأولى لـ 112240 طالبا ناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2023 كل منهم طبقا لـ تنسيق الكليات 2023 المرحلة الاولى يقوم بالتقديم عبر موقع التنسيق الالكتروني.

موعد بدء تسجيل الرغبات 2023

قررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

موقع التنسيق الالكتروني 2023

يبدا موقع التنسيق الالكتروني في تسجيل الرغبات 2023 من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 المرحلة الاولى

تم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

يمكن التعرف على اماكن معامل التنسيق الالكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg

سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

تعليمات تسجيل الرغبات 2023 المرحلة الأولى

- سيكون تسجيل الرغبات 2023 متاح لطلاب الثانوية العامة 2023 قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- موقع التنسيق الالكتروني يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبةالصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).