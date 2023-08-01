كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي
ترتفع معدلات البحث عن كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الشعبة العلمية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 منذ يومين واستعداد الطلاب للتجهيز للمرحلة الجديدة من الحياة الجامعية.
كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي
في التقرير التالي نعرض توقعات كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وفق ما جاء العام الماضي لتقارب العامين في نسب النجاح في كلا العامين.
حتى الان لم يصدر بشكل رسمي أي تصريحات رسمية عن كليات تنسيق المرحلة الأولى لأي شعبة وفي انتظار قرار وزارة التعليم العالي عن تنسيق الكليات للعام الدراسي الجديد.
جاء تنسيق العام الماضي للشعبة العلمية في المرحلة الأولى كالتالي كان الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.60%، والحد الأدنى لطب الأسنان 91.34%، ومن المتوقع أن يكون التنسيق للعام 2023 مقارب للعام الماضي.
تنسيق الكليات 2022 علمي علوم / رياضة
طب عين شمس 380
طب حلوان 378
طب القاهرة 381
طب بور سعيد 381
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب بني سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375
علاج طبيعي بني سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة عين شمس 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة ج الوادي الجديد 369
صيدلة حلوان 369
صيدلة بني سويف 369
صيدلة الفيوم 369
طب بيطري المنصورة 365
هندسة القاهرة 366
هندسة الإسكندرية 353
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
هندسة الفيوم 348
هندسة أسوان 347
تخطيط عمراني القاهرة 344
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342