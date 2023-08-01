الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي

كليات تنسيق المرحلة
كليات تنسيق المرحلة الأولى

ترتفع معدلات البحث عن كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الشعبة العلمية  بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 منذ يومين واستعداد الطلاب للتجهيز للمرحلة الجديدة من الحياة الجامعية. 

كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي

في التقرير التالي نعرض توقعات كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وفق ما جاء العام الماضي لتقارب العامين في نسب النجاح  في كلا العامين. 

حتى الان لم يصدر بشكل رسمي أي تصريحات رسمية عن كليات تنسيق المرحلة الأولى لأي شعبة وفي انتظار قرار وزارة التعليم العالي عن تنسيق الكليات للعام الدراسي الجديد. 

جاء تنسيق العام الماضي للشعبة العلمية في المرحلة الأولى كالتالي كان الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.60%، والحد الأدنى لطب الأسنان 91.34%، ومن المتوقع أن يكون التنسيق للعام 2023 مقارب للعام الماضي. 

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023

تنسيق الكليات 2022 علمي علوم / رياضة 

طب عين شمس 380

طب حلوان 378

طب القاهرة 381

طب بور سعيد 381

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب بني سويف 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375

علاج طبيعي بني سويف 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة عين شمس 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة ج الوادي الجديد 369

صيدلة حلوان 369

صيدلة بني سويف 369

صيدلة الفيوم 369

طب بيطري المنصورة 365

هندسة القاهرة 366

هندسة الإسكندرية 353

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

هندسة الفيوم 348

هندسة أسوان 347

تخطيط عمراني القاهرة 344

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة  343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة  343

هندسة الطاقة أسوان 343

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة  342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة  342

 

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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

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تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها

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