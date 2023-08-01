كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023
ارتفعت معدلات البحث على جوجل عن تنسيق المرحلة الأولى 2023، مع استعداد طلاب الثانوية العامة للتقديم في تنسيق الكليات بعد حصولهم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة، أمس الإثنين، وإعلان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نسب النجاح في امتحانات الدور الأول.
تنسيق المرحلة الأولى 2023
ننشر في هذا التقرير تنسيق المرحلة الأولى 2023 للكليات وفق الشعب العلمية والأدبية المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة، وتنسيق عدد من الكليات التي تنال اهتمام طلبة الثانوية العامة.
حتى الآن لم تصدر أي تفاصيل جديد عن تنسيق المرحلة الأولى لهذا العام كي يستعد الطلاب لمرحلة تسجيل الرغبات، ويمكن أن نستعلم عن تنسيق العام الماضي والذي يمكن أن يأتي متقارب لتنسيق العام الحالي وفق نسب النجاح.
الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023
يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 من خلال رابط موقع الدستور المتاح هنا، من خلال كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على النتيجة.
تنسيق بعض الكليات من العام الماضي 2022
طب القاهرة 381
طب بورسعيد 381
طب عين شمس 380
طب بنها 379
طب حلوان 378
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 382
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان الإسكندرية 376
علاج طبيعي القاهرة 373
صيدلة عين شمس 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة بور سعيد 370
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
علاج طبيعي القاهرة 373
علاج طبيعي بنها 373
صيدلة عين شمس 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة القاهرة 370
هندسة القاهرة 366
صيدلة حلوان 369
هندسة عين شمس 361
هندسة بور سعيد 359
هندسة الإسكندرية 353
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343