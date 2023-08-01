كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023

ارتفعت معدلات البحث على جوجل عن تنسيق المرحلة الأولى 2023، مع استعداد طلاب الثانوية العامة للتقديم في تنسيق الكليات بعد حصولهم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة، أمس الإثنين، وإعلان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نسب النجاح في امتحانات الدور الأول.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

ننشر في هذا التقرير تنسيق المرحلة الأولى 2023 للكليات وفق الشعب العلمية والأدبية المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة، وتنسيق عدد من الكليات التي تنال اهتمام طلبة الثانوية العامة.

حتى الآن لم تصدر أي تفاصيل جديد عن تنسيق المرحلة الأولى لهذا العام كي يستعد الطلاب لمرحلة تسجيل الرغبات، ويمكن أن نستعلم عن تنسيق العام الماضي والذي يمكن أن يأتي متقارب لتنسيق العام الحالي وفق نسب النجاح.



الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 من خلال رابط موقع الدستور المتاح هنا، من خلال كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على النتيجة.



تنسيق بعض الكليات من العام الماضي 2022



طب القاهرة 381

طب بورسعيد 381

طب عين شمس 380

طب بنها 379

طب حلوان 378

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 382

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان الإسكندرية 376

علاج طبيعي القاهرة 373

صيدلة عين شمس 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة بور سعيد 370

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

علاج طبيعي القاهرة 373

علاج طبيعي بنها 373

صيدلة عين شمس 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة القاهرة 370

هندسة القاهرة 366

صيدلة حلوان 369

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة الإسكندرية 353

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

هندسة الطاقة أسوان 343