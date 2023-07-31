صور وأسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2023

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء أوائل الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وهنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيًا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وفيما يلي أسماء الأوائل:

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد أبوعاصى من محافظة القاهرة.

عزالدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة.

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم جاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود أحمد عبدالله صالح من محافظة الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا.

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف.

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد أبوحادى من محافظة الغربية.

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبدالسميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

وجاءت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان.

كما جاءت الطالبة أمل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية.

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله من محافظة الشرقية.

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة.

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز إبراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف.

بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

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