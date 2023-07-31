رابط تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 ورسوم التظلم على المادة

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.. انتابت بعض الطلاب حالة من الصدمة لانخفاض مجاميع بعض المواد لذا يتم البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل عن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

ـ الضغط على الرابط التالى هــنـــا.

ـ كتابة المديرية التابع لها الطالب ثم رقم الجلوس.

- اختيار المادة التى ترغب فى التظلم فيها من خلال قائمة المواد على موقع التظلمات.

-متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم.

رسوم التظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

1- ملء البيانات المطلوبة.

2- تحديد المواد المطلوب التظلم منها.

3- تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم.

4- التوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.

5- الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

6- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.

7- الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

كما نوضح في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع الدستور.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة من هنا.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد مساء الأحد، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

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