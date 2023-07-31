الحد الأدنى لكليات الطب| رابط تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023

رابط تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023 يبحث عنها الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وذلك للاستعداد لتسجيل رغباتهم فور ظهور نتيجة الثانوية العامة حيث استقبلت الكليات والمعاهد الطلاب لإجراء اختبارات القدرات لكي يتم تحديد ما أن كان مؤهل للالتحاق بالكلية أم لا ويشترط لتسجيل الرغبات اجتياز اختبار القدرات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وفي حال ظهور النتيجة يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى وإن كان المجموع للطالب في هذه المرحلة يمكنه من التسجيل عبر رابط تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023.

رابط تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023

ولتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى 2023 يمكنكم اتباع الخطوات التالية وهي على النحو التالي: في البداية يقوم الطالب بالدخول على بوابة مصر الرقمية وذلك من خلال البحث على موقع جوجل أو من خلال هذا الرابط هنا بعد الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023 والتأكد من أن تسجيل الرغبات متاح يقوم الطالب بالضغط على كلمة اضغط هنا بعد ذلك سيطلب من الطالب ادخال بياناتة في الحقول الموضحة سيتم فتح الصفحة الخاصة بتسجيل والرغبات حسب ما هو متاح للمرحلة بعد اختيار الكليات بالترتيب حسب الرغبات يتم الضغط على المرحلة التالية وتأكيد التعديل في النهاية يتيح الموقع طبع الرغبات في حال الرغبة في ذلك.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المفترض ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في أول شهر أغسطس 2023 حيث من المفترض أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي لإعلان النتيجة وأسماء الأوائل وعدد الناجحين في الثانوية العامة للعام الحالي وبعد المؤتمر الصحفي يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة عبر المواقع الالكترونية كما يتم عرض النتيجة على موقع جريده الدستور.

رابط جريدة الدستور لنتيجة الثانوية العامة

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع جريدة الدستور يمكنكم زيارة الموقع الخاص بالنتيجة بالضغط هنا.

حيث يمكن الطالب أن يحصل على نتيجة الثانوية العامة بكل سهولة عبر الخطوات التالية

أولا: الدخول على موقع الدستور لنتيجة الثانوية العامة 2023 من هنا.

ثانيا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

رابعا: الضغط على كلمة اظهار النتيجة

وأخيرا: تعرض النتيجة على الفور باسم الطالب ورقم جلوس

الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب العام الماضي2022/2023

الحد الأدنى للقبول بكلية طب القاهرة 381 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الإسكندرية 382 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب المنصورة 387 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب سوهاج 386 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب دمياط 386 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الزقازيق 385 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب فاقوس 384 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب كفر الشيخ 383 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب طنطا 383 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب بورسعيد 381 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب أسيوط 381 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب عين شمس 380 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب جنوب الوادي 380 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب اسنان جنوب الوادى 382 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب أسنان الفيوم 375 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب أسنان السويس 375 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

قد يهمك أيضًا..

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا وخطوات الاستعلام برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اليوم الموعود.. ذكريات طلاب سابقين في الثانوية العامة مع النتيجة

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

توافد الآلاف من طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلات على معرض التعليم العالي «إديوجيت»

اعرف موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2023

المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023