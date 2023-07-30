المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يترقب الطلاب وأولياء الأمور تفعيل لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الجاري عقب الانتهاء من عملية تصحيح كافة المواد الدراسية ووضع النتيجة النهائية على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس.

لينك موقع وزارة التربية والتعليم

تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعها الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب الانتهاء رسميا من اعتماد النتيجة بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نسب النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2023 وفي كل شعبة دراسية على حد.

ويمكن للطلاب الحصول على درجاتهم من خلال رابط الدستور الإلكتروني المخصصة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بناته كاملة للحصول على الدرجات التي حصل عليها في المواد الدراسية التي خضع لدراستها طوال العام الدراسي الحالي 2022-2023.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث يتم حاليا وضع قائمة بأسماء أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بالشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) والتي تضم نحو 33 طالب وطالبة من كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية (عربي، لغات) والمتفوقين والمكفوفين.

وأوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قائمة الأوائل خالية من المجموع 100 % حيث يتفوق البنات على البنين في قائمة الأوائل وان نسبة النجاح في المدارس الحكومية أكثر من المدارس الخاصة حيث يتم تكريم أوائل الطلاب في المقر الجديد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

يفعل لينك موقع وزارة التربية والتعليم غدا الاثنين، عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعقد في مقر الوزارة حيث يتم مساء اليوم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب بشكل رسمي ويتم إجراء الاتصالات الهاتفية بهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي.

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