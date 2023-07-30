اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس هو الموضوع الذي ينال بحثا متزايدا على محركات البحث المختلفة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك كي يستعلم طلاب الصف الثالث الثانوي العام عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس

ينشر موقع الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وإعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

ويتيح موقع الدستور لجمهوره من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور رابطا مخصصا لنتيجة الثانوية العامة كي يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها مباشرة ويكون الاستعلام برقم الجلوس.

رابط موقع الدستور لـ نتيجة الثانوية العامة من هنا.

كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة

تظهر نتيجة الطالب مجموعه المحقق وحالة الطالب سواء راسب أم ناجح أم دور ثان.

درجات الرأفة لمواد الثانوية العامة 2023

تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين لها حسب درجاتهم في كل مادة وفق قواعد محددة على جميع الطلاب، والتي تحسب بواقع 10% من المجموع الكلي لدرجة كل مادة.

وتساعد درجات الرأفة في تعديل موقف الطالب الراسب في ثلاثة مواد إلى راسب في مادة أو إثنين وبذلك يكون له حق دخول الدور الثاني، أو من راسب في مادة أو إثنين إلى ناجح.