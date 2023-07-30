الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس هو الموضوع الذي ينال بحثا متزايدا على محركات البحث المختلفة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك كي يستعلم طلاب الصف الثالث الثانوي العام عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس

ينشر موقع الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وإعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

ويتيح موقع الدستور لجمهوره من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور رابطا مخصصا لنتيجة الثانوية العامة كي يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها مباشرة ويكون الاستعلام برقم الجلوس.

رابط موقع الدستور لـ نتيجة الثانوية العامة من هنا.

كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة 

تظهر نتيجة الطالب مجموعه المحقق وحالة الطالب سواء راسب أم ناجح أم دور ثان.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعي وزارة التربية والتعليم والدستور

هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023؟

 

درجات الرأفة لمواد الثانوية العامة 2023 

تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين لها حسب درجاتهم في كل مادة وفق قواعد محددة على جميع الطلاب، والتي تحسب  بواقع 10% من المجموع الكلي لدرجة كل مادة.

وتساعد درجات الرأفة في تعديل موقف الطالب الراسب في ثلاثة مواد إلى راسب في مادة أو إثنين وبذلك يكون له حق دخول الدور الثاني، أو من راسب في مادة أو إثنين إلى ناجح.

  • 8 درجات رأفة في مادة  اللغة العربية  والدرجة الكلية للمادة من 80 درجة ودرجة النجاح من 40
  • 5 درجات رأفة اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية للمادة من 50 درجة، يحق للطالب ودرجة النجاح من 25.
  • 5 درجات رأفة في مادةاللغة الأجنبية الثانية والدرجة الكلية للمادة من 40 درجة ودرجة النجاح من 20.
  • 6 درجات رأفة في مادة الجغرافيا والدرجة الكلية للمادة من 60 درجة،  ودرجة النجاح من 30.
  • 6 درجات رأفة في مادة التاريخ الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة ودرجة النجاح من 30  درجة.
  • 6 درجات رأفة في مادةالفلسفة والمنطق الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.
  • 6 درجات رأفة في مادةعلم النفس والاجتماع الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
  • 6 درجات رأفة  الفيزياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة
  • 6 درجات رأفة في مادةالجيولوجيا الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة
  • 6 درجات رأفة في مادةالكيمياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة
  • 6 درجات رأفة في مادةالأحياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة
  • 3 درجات رأفة في مادة  الاستاتيكا الدرجة الكلية للمادة من 30، ودرجة النجاح من 15 درجة
  • 3 درجات رأفة في مادة  الديناميكا الدرجة الكلية للمادة من 30، ودرجة النجاح من 15 درجة
  • 3 درجات رأفة في مادة  التفاضل والتكامل الدرجة الكلية للمادة من 30، ودرجة النجاح من 15 درجة
  • 3 درجات رأفة في مادة  الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية للمادة من 30، ودرجة النجاح من 15 درجة.
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"مصدر بالتعليم" يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

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"الباز" يوجه رسالة لأولياء الأمور قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

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