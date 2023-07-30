اللينك المُعتمد| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدستور 

فعلت جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2022 - 2023 فور اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن الخدمات المتنوعة لقراء الجريدة عبر موقعها الإلكتروني.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وحول موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ونشرها برقم الجلوس فقط عبر جريدة الدستور وغيرها من المنصات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم لنشر النتيجة، وكشف مصدر مطلع داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتهاء نتيجة الثانوية العامة 2023 من مرحلة المراجعة والتدقيق مساء يوم السبت الموافق 29 يوليو.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لجريدة "الدستور" أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023، صباح اليوم الأحد الموافق 30 يوليو.

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023

وحول موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، أوضح المصدر، أنه من المقرر اتصال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بالطلاب الأوائل مساء الأحد؛ لتقديم التهنئة لهم على النجاح والتفوق، ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.

ويترأس الدكتور رضا حجازي، المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم الاثنين الموافق 31 يوليو، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الدستور

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط عبر موقع الدستور في ثوان معدودة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة: تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور natega.dostor.org.

ثاني خطوة: إدخال الطالب/الطالبة رقم الجلوس الخاص بالامتحانات بشكل صحيح.

ثالث خطوة:- كتابة الرمز المرئي أمامك.

أخر خطوة:- اضغط على أيقونة عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg.

https://moe.gov.eg. اختيار الخدمات الالكترونية.

الضغط على بوابة مركز المعلومات.

اختيار أيقونة بوابة الثانوية العامة.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب فور تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

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