اللحظات الأخيرة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. طلاب وأهالي: "قلق.. صلاة.. نذر"

لحظات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة، هذا الحدث الذي يعتبره المصريون "جللًا" حيث ينتظره ملايين من الطلاب وذويهم، وتلك هي النتيجة الفاصلة التي تتحكم –حسب رؤية الكثيرين- في مصيرهم ومستقبلم المهني، بل ربما في مصائرهم الاجتماعية وغيرها كذلك.

تلك اللحظات الفارقة قبل الإعلان عن نتيجة الامتحانات لا تقل قلقًا عن نظيرتها من وقت الامتحانات، والأيام القليلة السابقة لها بل ربما تزيد، وذلك حسبما عبّر كثير من الأهالي والطلاب.

نجوى: “بحاول أهدي بنتي وأنا خايفة أكتر منها”

السيدة نجوى والدة الطالبة هنا أحمد تقول لـ"الدستور": "قلق قبل النتيجة صعب جدًا وكلنا على أعصابنا" موضحة أن ابنتها شبه لا تنام انتظارًا للإعلان الرسمي عن النتيجة، وهي تراودها الأفكار السيئة حول أنها قد حصلت على المجموع الذي تتمناه، فهي تحلم الالتحاق بكلية "الفنون الجميلة".

تقول نجوى: "أنا بحاول أهديها واطمنها وفي نفس الوقت أنا خايفة أكتر منها"، معقبة: "دائمًا ما أقول لها "انتي عملتي اللي عليكي.. والنتيجة دي على ربنا، وكل اللي يجيبه ربنا كويس".

سميرة: “ابنتي شديدة الحساسية وأدعو لها في صلاتي”

بينما حاولت سميرة شغل ابنتها قدر المستطاع عن التفكير الزائد في النتيجة، موضحة أن ابنتها شديدة الحساسية والتأثر وهي تخشى عليها كثيرًا ولا تريد أن تتعرض لضغط عصبي أكثر من اللازم فهي لا تدري ما قد يحدث لها بسبب ذلك قائلة: "أنا يهمني صحة بنتي أكتر من أي حاجة".

وأضافت أن ذلك لا يعني على الإطلاق أنها غير عابئة بأهمية النتيجة، فهي على العكس تكثر الصلاة هذه الأوقات وتدعو فيها لابنتها بالنجاح والتفوق.

محمد يجهز خروفًا لذبحه وتفريقه في حال نجح ابنه

نذرًا بتوزيع خروف وتوزيعه على أهل منطقته بشبرا كان هو ما وعد به أحمد سمير والد الطالب محمد إذا نجح بالثانوية العامة.

يقول: "أجهز لتنفيذ هذا النذر من الآن، وأنا على يقين أن الله سيجبر بخاطر ابني وبخاطري وبخاطرنا جميعًا ويفرحنا بنتيجته".

يتابع أحمد أن ابنه لا يظهر مدى الخوف والقلق من النتيجة فهو ليس من طبعه أن تظهر عليه مشاعره، ولكنه يعلم كثيرًا مدى القلق الذي يعيشه هذه الأيام فهو يعلم ابنه جيدًا".

%91.1 نسبة النجاح في الجيولوجيا و88.5% في الرياضيات التطبيقية

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم، عن بعض مؤشرات النجاح فى امتحانات مواد الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية وعلم النفس والاجتماع.

فكانت نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.