نتيجة الثانوية العامة 2023.. مصادر تكشف مفاجأة بشأن قائمة الأوائل

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالبات يتفوقن على الطلاب في أوائل الثانوية العامة 2023، وأضافت المصادر أن مكتب وزير التربية والتعليم سيقوم بعمل مكالمات هاتفية لطلاب الثانوية العامة 2023 الأوائل يوم الإثنين المقبل.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها لـ"الدستور"، أن عقب إعلان الأوائل سيتم إعلان النتيجة والتفاصيل بالكامل.

وأشارت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لـ"الدستور" إلى أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فى أول شهر أغسطس، على أن يتم نشر النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وعدد من المواقع الإلكترونية.

واستكملت المصادر خلال تصريحاتها أن النتيجة سوف تكون متوفرة في المدارس عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونفت الوزارة ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا بشأن تسريب النتيجة، مؤكدة الوزارة أن كل الكشوفات المتداولة خاصة بالعام الماضي وليس هذا العام.

وفي السياق ذاته قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بوقت قصير صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.