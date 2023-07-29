السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصدر بالتعليم" يكشف حقيقة أسماء أوائل الثانوية العامة المتداولة على السوشيال ميديا

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة صور أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية، المتداولة على صفحات السوشيال ميديا، على أنها صور أوائل العام الحالي.

وقال المصدر، إن الصور المتداولة، تخص الطلاب الأوائل بالثانوية العامة العام الماضي، ولا تخص أوائل العام الحالي.

وشدد المصدر، على أن أسماء أوائل الثانوية العامة هذا العام لن تعلن حتى الآن، وكل ما يتم تداوله عن أسمائهم غير صحيح.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبه صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

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