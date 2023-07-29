"الباز" يوجه رسالة لأولياء الأمور قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة لأولياء أمور طلبة شهادة الثانوية العامة.

وقال الباز، تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لا داعي للقلق، وبلاش القسوة على أولادكم، رد فعلكم في هذه اللحظة لن ينسى، لو أحد لم يوفق بلاش القسوة، اللي ربنا وفقهم نفرح بهم، ومن لم يفقوا أمامهم اختيارات أخرى، والكل يسعد بمجهوده".

ولفت إلى أن النتيجة في الغالب لن تكون قبل يوم الإثنين، وأتمنى من الناس ألا تنزعج أو تقلق من النتيجة"، لافتًا إلى ان الوزارة ستتيح نتيجة الثانوية العامة، على الموقع الإلكتروني، ثم تذهب للمدرسة.

وأشار إلى أن النتيجة في مراحلها الأخيرة يتم مراجعتها، قبل أن تعتمد بشكل نهائي ثم تعلن على يوم الإثنين.

وأوضح أن الوزارة ستنشر نماذج الإجابة، ليتمكن الطلبة من تقديم تظلمات إذا وجدوا أن إجاباتهم صحيحة، وأن لهم حق درجات زيادة.