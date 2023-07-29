السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يوجه رسالة لأولياء الأمور قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

محمد الباز
محمد الباز

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة لأولياء أمور طلبة شهادة الثانوية العامة.

وقال الباز، تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لا داعي للقلق، وبلاش القسوة على أولادكم، رد فعلكم في هذه اللحظة لن ينسى، لو أحد لم يوفق بلاش القسوة، اللي ربنا وفقهم نفرح بهم، ومن لم يفقوا أمامهم اختيارات أخرى، والكل يسعد بمجهوده".

ولفت إلى أن النتيجة في الغالب لن تكون قبل يوم الإثنين، وأتمنى من الناس ألا تنزعج أو تقلق من النتيجة"، لافتًا إلى ان الوزارة ستتيح نتيجة الثانوية العامة، على الموقع الإلكتروني، ثم تذهب للمدرسة.

وأشار إلى أن النتيجة في مراحلها الأخيرة يتم مراجعتها، قبل أن تعتمد بشكل نهائي ثم تعلن على يوم الإثنين.

وأوضح أن الوزارة ستنشر نماذج الإجابة، ليتمكن الطلبة من تقديم تظلمات إذا وجدوا أن إجاباتهم صحيحة، وأن لهم حق درجات زيادة.

 

محمد الباز نتيجه الثانويه العامه إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023

مواد متعلقة

"تعالوا جددوا الباسبور من مصر".. الباز يوجّه رسالة للإخوان بعد تلاعبهم ببيان الهجرة

إليسا وتامر عاشور يقدمان حفلًا مميزًا بمهرجان العلمين.. اعرف الموعد (فيديو)

نائب وزير خارجية أمريكا السابق يكشف سبب تزويد تايوان بأسلحة دفاعية

أسامة السعيد: مصر تضع نصب عينيها مصالح الشعب الفلسطينى

بشير عبدالفتاح: مصر الشريك الإفريقى التجارى الأول والأضخم مع روسيا

كواليس موافقة عادل إمام على وضع اسمه على مهرجان المسرح القومى

مهرجان العلمين.. راغب علامة يشكر الشركة المتحدة: مجهود خرافى

أسامة ربيع: لا يوجد بديل لقناة السويس على مستوى العالم

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة