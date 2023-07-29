"مصدر بالتعليم" يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الانتهاء من المراجعة والتدقيق لنتيجة الثانوية العامة 2023، مساء اليوم.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة، إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023، غدًا الأحد.

وأضاف المصدر أنه سيقوم الوزير بالاتصال هاتفيا بالأوائل، مساء الأحد، لتهنئتهم وإبلاغهم بحضور المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان النتيجة.

وأوضح المصدر أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد غدًا الإثنين، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.