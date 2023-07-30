لطلاب 3 ثانوى عام| هل ظهرت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 رسميا؟

هل ظهرت أوائل الثانوية العامة 2023 سؤال يدور في ذهن الطلاب وأولياء أمورهم خلال الساعات الماضية، حيث يريد كل منهم الوصول لحقيقة الأمر عقب إشاعة العديد من الأنباء حول ظهورها.

هل ظهرت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023؟

وتقدم "الدستور" في هذه الدستور الحقيقة حول ظهور أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.

انتشرت الكثير من الأنباء بخصوص ظهور جميع أوائل الصف الثالث الثانوي لعام 2023، من خلال العديد من الصفحات والتي ستهتم بأخبار الثانوية العامة.

أسماء أوائل تالتة ثانوي 2023

تساءل الالآف من الطلاب وأولياء الأمور وذلك بشأن ظهور قائمة الأوائل في الساعات الأخيرة الماضية، عقب شائعة ظهورها اليوم السبت واعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2023 من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولكن في حقيقة الأمر حاليًا لم تظهر أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، حيث سوف يتم الإعلان عن ميعاد ظهورها في الأيام المقبلة بشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وتردد الكثير من الأنباء التي أشارت لموعد نتيجة الثانوية العامة 2023، وكانت متنافية مع تصريحات الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، وهو الأمر الذي اضطر الوزارة إلنشر بيان لتوضيح الأمر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها سوف تعلن رسميًا عن ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 لكي يتعرف جميع الطلاب وأولياء أمورهم عليها بصورة واضحة، وبذلك يتاح للطالب من الحصول عليها بكل يسر وسهولة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، أنه قد تم الانتهاء من مراحل تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة ورصد كافة الدرجات كما قد تم إعداد كشف بأسماء جميع أوائل الثانوية العامة 2023، وأن من المفترض القيام بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 اليوم وتكون بحد أقصى الأحد الموافق 30 من يوليو 2023.

ومن المقرر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لاعتماد نتائج الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وإعلان النسب والمؤشرات للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، وميعاد بدء تظلمات الثانوية العامة لعام 2023.