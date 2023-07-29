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نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس والاسم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يستطيع طلاب محافظة المنوفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة والتي سيتم تنشيط الرابط الخاص بها بتوجيهات من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد على توفير نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الكترونيًا تسهيلًا على الطلاب. 

نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس والاسم

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقعها الالكتروني فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من وزير التعليم ، حيث انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كافة الامتحانات وإعلان رضا حجازي نسب النجاح في كافة امتحانات الثانوية العامة والتي تخطت 90% في أغلبها.

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

ويستطيع طلاب محافظة المنوفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق  بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg ن ثم اختيار الخدمات الالكترونية، والضغط على  بوابة مركز المعلومات، ثم اختيار أيقونة بوابة الثانوية العامة، وسيتم تنشيط رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر بوابة الثانوية العامة فور اعتماد نتيجة 3 ثانوي 2023 من وزير التعليم رضا حجازي .

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية بلغ  37 ألفا و179 طالبا أدوا الامتحان بـ 104 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

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رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر الدستور 

عقب عقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 سيتم اعتماد نتيجة 3 ثانوي 2023 وتوفيرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة ، كما سيتيحها موقع جريدة الدستور لجميع الطلاب.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر موقع الدستور باتباع الخطوات التالية : 

أولا قم بالدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة  2023 https://natega.dostor.org/  .

ثانيًا : قم بتسجيل البيانات الموجودة أمامك بدقة وهي  « كتابة اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل» وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي 2023  فور اعتمادها .

ثالثًا : يمكن لطلاب محافظة المنوفية الحصول على نتيجة 3 ثانوي مباشرة من على موقع الدستور عقب المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم حيث ستتوفر فوري بادخال رقم الجلوس فقط . 

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