ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتى من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الاسبوع المقبل، حيث يتم الآن رصد الدرجات، بعد أن انتهت عمليات تصحيح الامتحانات بداية الأسبوع الجاري، وتعرض “الدستور”، في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة الجيزة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة الجيزة

يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سينظمه لاعتماد نتيجة 3 ثانوي 2023، والاتصال هاتفيًا بـ أوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم، ثم توفير نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا.

ويستطيع طلاب محافظة الجيزة الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من المدارس، حيث سيتم توزيع النتيجة على مديرية التعليم بالمحافظة تمهيدًا لتوزيعها في المدارس.

كما يستطيع طلاب الثانوية العامة محافظة الجيزة الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الكترونيًا من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم ، فعليك الدخول عبر الرابط التالي https://moe.gov.eg

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار بوابة مركز المعلومات، ومنها اختيار أيقونة بوابة الثانوية العامة، وسيتم تنشيط رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر بوابة الثانوية العامة فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.

يُذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لإمتحانات الثانوية العامة محافظة الجيزة 86627 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 200 لجنة أساسية على مستوى المحافظة و40 لجنة احتياطية للطوارئ.

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رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس من موقع الدستور

رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر الدستور

يستطيع طلاب الثانوية العامة في محافظة الجيزة الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر الدستور حيث توفر الجريدة نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويمكن للطلاب الدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على https://natega.dostor.org/

وعلى الطلاب تسجيل بياناتهم وهي كتابة اسم الطالب، ورقم جلوسه، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل، وسيتم إرسال نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.