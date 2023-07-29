خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

يترقب الجميع اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة، والتي تتصدر كافة محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حاليا وتحصد نسب مشاهدة عالية خاصة عقب اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023 بنسبة نجاح عامة 52.36 % يوم الخميس الماضي.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد المؤتمر الصحفي المخصص لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء كافة أعمال التصحيح وحصر أسماء أوائل الطلاب في كل شعبة دراسية ورفع النتيجة النهائية إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم السبت 29 يوليو 2023.

عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلان نسب النجاح في كل شعبة يتم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمواقع الإخبارية خلال دقائق حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن درجاتهم في كافة المواد الدراسية بإدخال رقم جلوسهم في الامتحانات.

خطوات الحصول على نتائج طلاب 3 ثانوي 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي 2022-2023 الحصول على درجاتهم في الامتحانات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج 3 ثانوي.

إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته في الثانوية العامة بالتفصيل.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

تحديد تشعيب الطالب الدراسي (علمي، أدبي).

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور النتيجة التفصيلة لكافة المواد الدراسية للطالب المستعلم.

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس يتم الإعلان عن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي حيث تضم القائمة نحو 30 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية ويتم التفضيل بين الحاصلين على نفس المجموع من خلال درجات المواد الغير مضافة للمجموع لتحديد صاحب المركز من المركز المكرر.

اقرأ أيضا

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور