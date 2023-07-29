نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023

ينتظر طلاب محافظة الشرقية إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 التي سيتم توفيرها إلكترونيًا عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي، وذلك فور انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، وبعدها بساعتين فقط يستطيع طلاب الشرقية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الشرقية برقم الجلوس

توفر بوابة الثانوية العامة نتيجة 3 ثانوي 2023 الشرقية برقم الجلوس، وتعكف وزارة التربية والتعليم الآن على رصد الدرجات لتحديد أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وكذلك تجهيز نتيجة 3 ثانوي 2023 لتوفيرها إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.

ويستطيع طلاب الشرقية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس باتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://moe.gov.eg/

ثانيًا: قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثالثًا: قم بالضغط على بوابة مركز المعلومات.

رابعًا: الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

وستكون نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة عبر بوابة الثانوية العامة للطلاب من محافظة الشرقية وباقي محافظات الجمهورية فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزير التربية والتعليم رضا حجازي.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب محافظة الشرقية ممن أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023، 44 ألفا و788 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة "علمي علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء محافظة الشرقية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور

يوفر موقع الدستور الإلكتروني نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم الآن لتصلهم نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولتسجيل البيانات للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط على رابط https://natega.dostor.org/، قم بكتابة اسم الطالب، ورقم جلوسه، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل، وسيتم إرسال نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 فور اعتمادها.