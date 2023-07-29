الآن.. نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 محافظة الغربية| ومؤشرات النجاح

زاد البحث عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 محافظة الغربية والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها خلال الساعات المقبلة وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث انتهت بالفعل الكنترولات من إعداد النتجة النهائية والتي يتم اليوم عرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 محافظة الغربية

يترقب الطلاب اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 محافظة الغربية في أوائل شهر أغسطس المقبل حيث يستطيع الطلاب معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال بوابة نتائج الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الرابط الذي خصصه موقع الدستور الإلكتروني لخدمة الطلاب من كافة محافظات الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا).

تعرض نتيجة الثانوية العامة مساء اليوم السبت 29 يوليو 2023 على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول وحصر أسماء أوائل الثانوية العامة تمهيدا لعرضها على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل اعتمادها بشكل رسمي.

موعد إعلان المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 موعد إعلان المؤتمر الصحفي المعد خصيصا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك عقب وضعها على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في صورتها النهائية وحصر أسماء أوائل الطلاب.

يتم نشر النتيجة عبر بوابة نتائج الثانوية العامة عقب الاعتماد الرسمي للنتيجة بساعة على الأكثر ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية بإدخال اسم الطالب رباعي ورقم جلوسه في الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

يستطيع الطلاب الحصول على درجاتهم في امتحانات الثانوية العامة من خلال موقع الدستور الإلكتروني وبإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه بدقة.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.

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