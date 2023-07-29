السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد تسليم الكنترولات نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزير التعليم

وزير التعليم
وزير التعليم

قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023، ستسلم النتيجة اليوم السبت، للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتور رضا حجازي، ستعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تسلمها من الكنترولات على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعداداً لاعتمادها، وإعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2023.
وبداية أغسطس هو الموعد الرسمي الذي أعلنه وزير التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبالتالي من المتوقع أن يعتمد الوزير النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في يوم سابق أو ساعات سابقة لهذا التوقيت، حيث يتم ذلك من خلال مؤتمر صحفي يتم فيه إعلان نسب نجاح الطلاب في كل شعبة وكذلك إعلان أسماء أوائل الطلبة.

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

يوفر موقع الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 كي يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها من هنا https://natega.dostor.org/

ويمكن للطالب من خلال الرابط السابق تسجيل بياناته وإنتظار نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها على رسالة نصية تصله.

تسجيل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لطالب أو طالبة الثانوية العامة.

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