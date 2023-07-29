يمكن من خلال رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور الحصول على درجات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث خصص الموقع رابط يمكن من خلاله تسجيل بيانات طلاب 3 ثانوي عام بالتفصيل ووسيلة اتصال (هاتف محمول، بريدإلكتروني) والحصول على درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية عقب اعتماد النتيجة مباشرة.

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

يستطيع طلاب الثانوي العام درجاتهم في كافة المواد الدراسية في امتحانات هذا العام 2022-2023 من خلال الخدمة التي تقدمها الدستور حيث يمكنهم إدخال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).

إدخال بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بالتفصيل.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

تحديد تشعيب الطالب الدراسي (علمي، أدبي).

وضع علامة صح على اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

تسجيل بيانات التواصل (بريد إلكتروني، هاتف محمول).

الضغط على كلمة تسجيل الطلب.

استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تحتوى على درجات الطالب كاملة فور اعتمادها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

عادة ما يتم الإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية عقب 15 يوما فقط من انتهاء الامتحانات حيث تخضع أوراق الإجابة للتصحيح وكافة أعمال الكنترول من رصد درجات المواد الدراسية ومراجعة الكشوف للحصول على النتيجة النهائية للطلاب وبذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النيجة خلال الفترة المقبل.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 قد انتهت يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وأعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء عملية تصحيح أوراق الإجابة لكافة المواد الدراسية يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يفعل رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور وموقع وزارة التربية والتعليم عقب اعتماد النتيجة الطلاب للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة.

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