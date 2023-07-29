السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حالة من التأهب والاستعداد داخل وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج 3 ثانوي، ويتضاعف التساؤل عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر جوجل، والتى من المقرر إعلانها في الساعات القادمة، وذلك طبقاً لما صرح به وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات.

وفي وقت سابق بعد انتهاء الطلبة من أداء امتحان الثانوية العامة لعام 2023، قد صرح وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى، "الدكتور رضا حجازي"، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في مطلع شهر أغسطس القادم، ذلك من خلال فيديو قد تم نشره في صفحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

رابط  نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

موعد تسليم الكنترولات نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزير التعليم

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى الإلكتروني، ويتاح لطلبة الثانوية العامة الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسمياً، وذلك من خلال الرابط التالى: من هنا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

وتنشر الدستور نتائج الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها من خلال وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى “الدكتور رضا حجازي”، ويتاح لطلاب الثانوية العامة القيام بالاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال الدستور من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

  • قم بالدخول على موقع الدستور من خلال الرابط التالى (من هنا).
  • والضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.
  • كتابة رقم الجلوس الخاص بالتلميذ.
  • قم بالضغط على متابعة.
  • تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة بالطالب.

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أوائل نتيجة ثانوية عامة 2023

وتم الإعلان عن قوائم أوائل الثانوية العامة 2023، حيث أن ستضم أكثر من حوالي 30 طالبًا وطالبة في محافظات مختلفة، وستشمل كافة الشعب العلمية، الشعب العلمية رياضة، والشعب الأدبية. ويلاحظ أن معظم الطلبة الأوائل سينتمون للمدارس الحكومية الرسمية.

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وتتنوع قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023 لكي تشمل أيضًا طلابًا في مدارس المكفوفين ومدارس الدمج، وذلك بالإضافة للمدارس المتفوقة بالعلوم والتكنولوجيا.

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