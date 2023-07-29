باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 باستخدام رقم الجلوس فقط من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول لمؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس فقط

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلن خلال مقطع فيديو له تم بثه على موقع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يكون خلال الأول من شهر أغسطس القادم مشيرا أن الإعلان عن النتيجة سوف يتم خلال مؤتمر صحفى كبير بمجلس بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيًّا على موقعها خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس القادم 2023، وذلك فور اعتماد النتيجة مباشرة من وزير التربية والتعليم.

خطوات وروابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس فقط

كانت وزارة التربية والتعليم أكدت من خلال منشور لها نشر فى وقت سابق على موقعها الإلكترونى أنه بعد الاعتماد الرسمي مباشرة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، على بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط https://emis.gov.eg/

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 مجانا عبر موقع الدستور

ويقدم موقع الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 (من هنا)، حيث يمكن تسجيل بيانات الطالب للحصول على النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع أي مصاريف إلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس فقط

1-الدخول على بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

2- كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسم فقط