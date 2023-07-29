السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة  2023 باستخدام رقم الجلوس فقط من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول لمؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس فقط 

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلن خلال مقطع فيديو له تم بثه على موقع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يكون خلال الأول من شهر أغسطس القادم مشيرا أن الإعلان عن النتيجة سوف يتم خلال مؤتمر صحفى كبير بمجلس  بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيًّا على موقعها خلال الأيام  الأولى من شهر أغسطس القادم 2023، وذلك فور اعتماد النتيجة مباشرة من وزير التربية والتعليم.

خطوات وروابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس فقط 

كانت  وزارة التربية والتعليم  أكدت من خلال منشور لها نشر فى وقت  سابق على موقعها الإلكترونى أنه بعد الاعتماد الرسمي مباشرة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، على بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط https://emis.gov.eg/

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 مجانا عبر موقع الدستور

ويقدم موقع الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 (من هنا)، حيث يمكن تسجيل بيانات الطالب للحصول على النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع أي مصاريف إلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس فقط

1-الدخول على بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

2- كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسم فقط 

  1. الدخول على  رابط موقع وزاره التربيه والتعليم"مركز المعلومات"  من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).
  2. اختيار جملة " نتائج الثانوية العامة 2023".
  3. كتابة اسم الطالب كما هو مدون فى بطاقة  الرقم القومي.
  4. الضغط على جملة "عرض  نتائج ".
  5. تظهر فى نهاية الخطوات النتيجة فور اعتمادها من الوزير
نتيجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 مجانى نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

موعد تسليم الكنترولات نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزير التعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

فعال.. موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي| نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟