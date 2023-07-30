أول أغسطس.. التقديم أون لاين لطلاب الثانوية العامة وخريجى الجامعات

تتيح أكاديمية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام وخريجي الجامعات التقديم لكلية الشرطة، وذلك أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية بداية من أول أغسطس.



إلكترونيًا.. خطوات التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة 2023

وجاءت إجراءات التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال تحديد مكان الاختبارات من البوابة رقم 5 اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا.



وتتم إجراءات تقديم طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov. eg، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليه حيث يتم اتباع الخطوات الآتية:

بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت يتم الدخول منه على صفحة أكاديمية الشرطة.

ويقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة «الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم المحمول"، ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المرتبطة بقطاع الأحوال المدنية.

في حالة التقدم في يوم سابق للموعد المحدد لفتح باب القبول تظهر رسالة مدونًا بها الموعد المحدد للتقدم للكلية.

في حالة التقدم في الموعد المحدد، يتم احتساب تاريخ الميلاد إلكترونيًا والتحقق من توافر شرط السن المطلوبة، والتحقق من عدم سابقة التقدم في نفس العام.



قبول دفعة جديدة

كان قد أعلن اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، مدير أكاديمية الشرطة، عن موافقة وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وأيضًا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.