الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول أغسطس.. التقديم أون لاين لطلاب الثانوية العامة وخريجى الجامعات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تتيح أكاديمية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام وخريجي الجامعات التقديم لكلية الشرطة، وذلك أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية بداية من أول أغسطس.

إلكترونيًا.. خطوات التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة 2023 
وجاءت إجراءات التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال تحديد مكان الاختبارات من البوابة رقم 5 اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا.

وتتم إجراءات تقديم طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov. eg، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليه حيث يتم اتباع الخطوات الآتية:
بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت يتم الدخول منه على صفحة أكاديمية الشرطة.
ويقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة «الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم المحمول"، ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المرتبطة بقطاع الأحوال المدنية.
في حالة التقدم في يوم سابق للموعد المحدد لفتح باب القبول تظهر رسالة مدونًا بها الموعد المحدد للتقدم للكلية.
في حالة التقدم في الموعد المحدد، يتم احتساب تاريخ الميلاد إلكترونيًا والتحقق من توافر شرط السن المطلوبة، والتحقق من عدم سابقة التقدم في نفس العام.
 

قبول دفعة جديدة
كان قد أعلن اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، مدير أكاديمية الشرطة، عن موافقة وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وأيضًا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

أكاديمية الشرطة الثانوية العامة كلية الشرطة وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

3 وفيات و37 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين