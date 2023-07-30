الآن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. موعد تنسيق الجامعات

تتصاعدة حدة البحث عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس مع اقتراب انعقاد المؤتمر الصحفي الذي سيتم خلاله اعتماد النتيجة بشكل رسمي والإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علمي، رياضة، أدبي) حيث تخضع النتيجة حاليا إلى مرحلة التدقيق والمراجعة للوصل إلى الصورة النهائية التي سيعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يستطيع مئات الألاف من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية من خلال بوابة نتائج الثانوية الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الرابط الذي خصصه الدستور لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم لسهولة الحصول على نتائجهم من خلال هذا الرابط (من هنا).

يدخل طالب الثانوية العامة بياناته الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للحصول على نتيجته في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية بشكل رقمي عقب اعتماد النتيجة رسميا خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بديوان عام الوزارة خلال الأيام المقبلة.

موعد تنسيق الجامعات 2023-2024

تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات عقب مرور 72 ساعة فقط من إعلان النتيجة حيث من المتوقع أن تكون في أول أسبوع في شهر أغسطس 2023 حيث يتم الإعلان عن الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى حيث يسجل الطالب 47 رغبة خلال استمارة التنسيق لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

يسجل الطالب بياناته عبر بوابة مصر الرقمية الخاصة تنسيق الجامعات من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب مجموعه الكلي الحاصل عليه وشعبته الدراسية ويتبع التعليمات اللازمة للتسجيل والتي يظهرها له الموقع يستدل منها على تسجيل الرغبات والكليات المتاحة له وفقا لشعبته الدراسية.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024

عقب الحصول على نتيجة الطلاب من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نستطيع التعرف على المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023-2024 من خلال تنسيق العام الماضي والذي جاء كما يلي:-

الحد الأدنى لكلية طب المنصورة 387 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب سوهاج 386 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب دمياط 386 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب الزقازيق 385 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب فاقوس 384 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب كفر الشيخ 383 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب طنطا 383 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب اسنان جنوب الوادى 382 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب الإسكندرية 382 درجة.

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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور